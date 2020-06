Enfermera contagiada de coronavirus se suicida tras haber denunciado en redes sociales que a la gente no le importaba el COVID-19.

La empleada sanitaria, en su cuenta de Facebook, aseguró hace unos días que estaba desgastada física y moralmente, al igual que sus compañeros, por el nuevo coronavirus.

La trabajadora del Seguro Social, en el Hospital Raymundo Abarca Alarcón, de Chilpancingo, dijo sentirse harta de lo que sucedia con la pandemia.

De nombre María del Carmen, reprochó que autoridades y personas en general se han mostrado indiferentes, a pesar de las cifras de casos confirmados y muertos por coronavirus.

“Mientras los muertos no sean tus muertos, no entenderás la gravedad de lo que estamos viviendo”, fue una de las publicaciones que dejó en sus redes sociales.

Enfermera contagiada de coronavirus se suicida en Guerrero

“¿Tienen que vivirlo para creer? Todo es gracias a nuestra sociedad retrógrada que no entiende, que no te pudiste quedar en casa, porque tu empatía y valores no dieron para más”, agregó.

De acuerdo con medios locales, la enfermera se quitó la vida el pasado 31 de mayo en su domicilio ubicado en la colonia Haciendita.

