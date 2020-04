Empresas no esenciales en México se niegan a cerrar: López-Gatell

Empresas no esenciales en México.-El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, indicó que son más las empresas que se han sumado a no respetar el llamado de las autoridades de Salud en suspender las actividades no esenciales.

Indicó que se niegan a parar ante la contingencia, donde los sectores de la industria automotriz, así como parte del sector comercial que no amerita estar en sus centros de trabajo hacen caso omiso.

Destacó que principalmente se encuentran los estados de Jalisco, Estado de México, Michoacán, Veracruz, Nayarit, Puebla, Baja California, Ciudad de México, Aguascalientes, Hidalgo y Guanajuato.

Señaló que a la mayoría de estas empresas se les ha levantado un acta administrativa donde se les indica que una autoridad acudirá para proceder con la clausura del comercio o empresa, así como se iniciará una investigación por posible delito de daño a la salud.

Indicó que de acuerdo con el Operativo de Inspecciones Federales del Trabajo en el marco de la emergencia COVID-19, durante la jornada del 3 al 14 de abril las empresas con actividades esenciales representan el 18 por ciento, el 50 por ciento se encuentra cerrado, el 17 por ciento se le exhortó y accedió al cierre, mientras que el 15 por ciento a pesar del exhorto no han acatado las medidas de emergencia.

Cabe indicar que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, señaló que el panorama mundial es de 1 millón 941 mil 916 casos confirmados.

Indicó que México elevó la cifra de casos confirmados con 5 mil 847, así como 11 mil 717 casos sospechosos, 25 mil 138 han sido negativos y se registró un ligero aumento de 449 decesos.

