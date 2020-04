Estudiantes de la UACM responsabilizamos a Grupo Salinas por la negligencia patronal que llevó a nuestro compañero Rodolfo Huvy Cruz Juárez a adquirir Covid-19 y a su fallecimiento el 27 de abril. Huvy tenía 30 años y estudiaba la licenciatura de Comunicación y Cultura en el plantel centro de la UACM y trabajaba en el área de cobranza de un call center de Elektra, ubicado en calle Rascarrabias, colonia Vértiz de la Ciudad de México.Aquí laboran varias filiales de Grupo Salinas que funcionan por medio de outsourcing y evitan pagar impuestos haciendo firmar a sus trabajadores hasta tres contratos. Tres razones sociales distintas para proteger el nombre de esta empresa, que frente a la pandemia actual se negó a establecer trabajo en casa para todos sus trabajadores.Porque nada humano me es ajeno:Llamamos a todos los compañeros UACMITAS que se encuentran laborando en este momento para Grupo Salinas y en cualquier otra empresa que expone su salud o su vida, a denunciar las condiciones laborales en que se encuentran y a sumar todas las voces de la UACM en su defensa. Porque nuestras vidas valen más que sus ganancias.Llamamos a las autoridades de la UACM y al SUTUACM a sumarse a los gastos funerarios del compañero, en solidaridad con su familia.Llamamos a las autoridades de la UACM a revalorar el proceso de certificación y la posibilidad real de esta, pues la crisis sanitaria y económica no permiten hacer posible la vida académica para la mayoría de la comunidad universitaria.Tenemos compañeros que siguen trabajando o que trabajan en el sector salud o que tienen familiares contagiados o ellos mismos han enfermado. Situaciones que no hacen posible atender cuestiones escolares para la mayoría universitaria.Solidaridad con Huvy y su familia

