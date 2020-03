Embajador de EU pide a turistas en México regresar a su país en un video que posteó en sus redes sociales, por la pandemia del coronavirus.

Christoper Landau, cancillero norteamericano en territorio azteca, aseguró que los estadounidenses deberían volver a sus casas para evitar contagios en México.

Ello, dijo, por que su país ha emitido una alerta de viaje de alcance mundial nivel 4, que significa “no viajar”.

“Si eres un turista estadounidense en México o en cualquier lugar, te pedimos que vuelvas a casa. Si eres residente en México, por favor, piensa largamente sobre tu situación personal.

“Si necesitarás el tipo de cuidado intensivo que está disponible en los Estados Unidos debido a tu perfil de riesgo específico”, dijo en inglés.

A message to U.S. citizens in Mexico / Un mensaje a los ciudadanos estadounidenses en México pic.twitter.com/riLevbNuHO

— Embajador Christopher Landau (@USAmbMex) March 27, 2020