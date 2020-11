Elecciones EE.UU.: AMLO evita hacer pronósticos

Este martes se llevan a cabo las elecciones presidenciales en Estados Unidos por lo que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue cuestionado en su conferencia de prensa mañanera sobre el proceso y su opinión al respecto.

El mandatario señaló que en el marco del respeto en la relación binacional con Estados Unidos, se deben evitar “hacer pronósticos” sobre el resultado.

“Desde luego, no hay que tomar partido porque si no queremos que un extranjero opine sobre lo que sucede en nuestro país (…) no debemos de estar con actitudes injerencistas, metiéndonos en la vida interna de otro país”, señaló.

López Obrador recordó cuando España reconoció la victoria de Felipe Calderón antes de que la autoridad mexicana lo hiciera. “Incluso antes que el gobierno de Estados Unidos”, agregó.

Te puede interesar:

El viernes, López Obrador remarcó que México seguirá manteniendo buenas relaciones con Estados Unidos sin importar si el demócrata Joe Biden llega a la Presidencia de ese país o si Donald Trump consigue ganar la reelección.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.