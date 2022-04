Alejandro Moreno, líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aseguró este lunes que no votaran a favor de la Reforma Eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa, el dirigente del PRI señaló que, en conjunto con el PAN y el PRD, presentaran una contrarreforma que “beneficiará a los sectores más vulnerables”.

Algunos de los puntos de la contrarreforma que fueron mencionados son contar con tarifas gratuitas para poblaciones rurales, hospitales públicos y guarderías; el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y optar por el cuidado del medio ambiente.

“Los legisladores del PRI en conjunto, razonado y después de un gran análisis, hemos decidido votar en contra de la iniciativa de reforma eléctrica que ha enviado el poder Ejecutivo federal. Nosotros no somos iguales ni queremos serlo”, dijo Moreno durante la conferencia.

Aunque en días previos, el presidente López Obrador pidió a los y las legisladoras priistas rebelarse contra su partida y dar su voto a favor de la Reforma Eléctrica, los miembros del partido rechazaron esta sugerencia, asegurando que de aprobarse la iniciativa, los precios de la luz aumentarían, afectando así a las pequeñas y medianas empresas.

“Por eso, precisamente por eso, nuestro voto es en contra, no la habremos de aprobar y aunque al oficialismo no le guste, para los priistas el Legislativo es un Poder, no un empleado del poder”, resaltó el dirigente nacional.

