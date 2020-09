El presidente López Obrador muestra avances del Caso Ayotzinapa.

A 6 años de la desaparición forzada de 43 estudiantes oriundos de Ayotzinapa. La Fiscalía General de la República (FGR) ha obtenido 80 órdenes de captura contra involucrados en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. De ese total, ya ha cumplimentado 58, entre ellas, las de tres elementos de la Policía Federal. Un militar, varios ex funcionarios municipales del estado de Guerrero. Así como José Ángel Casarrubias Salgado, El Mochomo, líder de la banda de Guerreros Unidos. Quien ordenó que se privara de la vida a los 43 estudiantes.

Entre los prófugos hay ex funcionarios federales, como Tomás Zerón de Lucio, que dirigió la Agencia de Investigación Criminal (AIC), algunos fiscales federales. Así como decenas de ex policías municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco que habían sido liberados. Lo anterior por considerar los jueces federales que habían declarado bajo tortura y no había pruebas que acreditaran su responsabilidad.

Te puede interesar:

AMLO: Seguiremos combatiendo los feminicidios

AMLO asegura que no existe represión en los medios

El presidente López Obrador muestra avances del Caso Ayotzinapa.

Gildardo López Astudillo, líder de Guerreros Unidos en Iguala en la fecha que se agredió a los estudiantes. Es buscado para enfrentar un mandamiento en su contra por desaparición forzada, no podrá solicitar beneficios jurídicos aunque haya sido testigo colaborador de la FGR.

Además, el gobierno mexicano está a la espera de que en Europa disminuyan los efectos de la pandemia. Ya que están pendientes de enviarse a la Universidad de Innsbruck, Austria. Donde al menos una decena de fragmentos óseos que podrían aportar la identificación de otros estudiantes.

El presidente López Obrador dijo que se compromete a que se conozca la auténtica verdad, que se sepa el paradero de los jóvenes y que se castigue a los responsables; es decir que haya justicia y reparación del daño.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.