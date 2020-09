El hombre más obeso del mundo vence al COVID19.

Juan Pedro Franco llegó a pesar 590 kilos antes de ponerse en manos de especialistas. Hoy ha derrotado a la COVID-19. Según la agencia de noticias AFP, el mexicano tuvo mucho dolor de cabeza, malestar general, fiebre y problemas para respirar. Derivado de su obesidad mórbida, Juan tiene diabetes e hipertensión.

En 2017, el joven de 32 años, originario de Aguascalientes, pesaba cerca de 590 kilos cuando se puso en manos del doctor José Antonio Castañeda, quien lo sometió a una dieta mediterránea que hace énfasis en las verduras y en las frutas para luego hacerle dos operaciones: una de manga gástrica y otra de bypass gástrico.

Su madre, por otra parte, no pudo superar una serie de complicaciones médicas producto de su diabetes e hipertensión. Al respecto dijo; “Fue una cadena de cosas que la llevó a ser intubada. La vida se va muy fácil y todos estamos expuestos a eso. No porque seas una persona delgada sin comorbilidades, eso no los exenta a tener complicaciones. Todos los cuerpos se comportan diferente ante la enfermedad”, dijo Juan Pedro Franco a Alba Olea, de Infobae.

“No es fácil porque le quita a uno lo que más quiere. En cuestión de vida yo estaba más preocupado por mi madre que lo que yo sentía. Ya lo que pasó, pasó. Le pedimos a la gente que haga conciencia”, agregó.

México alcanzó este miércoles 710 mil 049 contagios y 74 mil 949 fallecimientos por la COVID-19 al añadirse los 4 mil 786 nuevos casos y 601 decesos que fueron notificados en las últimas 24 horas, informó la Secretaría de Salud.

Los casos acumulados se incrementaron en un 0.68 por ciento y los decesos tuvieron un aumento del 0.80 por ciento en comparación ambos con los datos del reporte del día anterior, señaló Salud al dar a conocer el balance diario del coronavirus SARS-CoV-2.

