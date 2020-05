‘El Chino Ántrax’ se fuga de prisión domiciliaria en Estados Unidos tan sólo dos meses después de haber obtenido dicha libertad condicional.

José Rodrigo Aréchiga Gamboa no fue hallado en su vivienda por el oficial de custodia, Marc W. Ryan, por lo que de inmediato Ryan y su supervisora, Kimberly Pelot, lanzaron un alegato de incumplimiento.

A raíz de esto, la libertad condicional de Aréchiga sería revocada.

El narcotraficante mexicano debía cumplir cinco años en esta condición, después de haber sido liberado el 3 de marzo.

Según un expediente al que tuvieron acceso medios de comunicación, ‘El Chino Ántrax’ “cambió su lugar de residencia sin avisar a su oficial de libertad condicional”.

José Rodrigo Aréchiga Gamboa, an ex-Sinaloa cartel enforcer known as "Chino Ántrax" was released from US custody last month and promptly "absconded from supervised release," per new court document.

He "planned to reside in Mexico post-release."

Current whereabouts: "Unknown" pic.twitter.com/V1Fbg8KFs4

— Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) May 8, 2020