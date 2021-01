El ejercicio periodístico en Veracruz y el país enfrenta nuevos enemigos que se agregan a las posturas políticas, la delincuencia organizada

En el Día del Periodista, este 4 de enero, el ejercicio de la profesión en México enfrenta múltiples riesgos, ya no sólo desde el flanco de los políticos o de la delincuencia organizada, sino ahora hasta de una parte de la sociedad que se siente ofendida por las críticas a personajes de sus preferencias políticas.

Autoridades disimulan un falso interés en la protección de periodistas

En Veracruz, la situación es similar, mientras el periodista lucha por mejores condiciones laborales de capacitación, derecho a la salud, autoridades disimulan un falso interés en su protección.

Para el presidente de la Asociación de Periodistas de Veracruz, Rodolfo Herrera Sánchez, la conmemoración el Día del Periodista, como homenaje a Manuel Caballero, considerado iniciador del periodismo en México, debe ser un momento de reflexión para el gremio, de unión en torno a un panorama de orfandad, en el que se está sólo ahora frente a un discurso mañanero que no sólo descalifica la labor, sino que agrede al ejercicio periodístico si las publicaciones no le son favorables.

Redes sociales y la comunidad, nuevos enemigos de la prensa

“Esto añade un riesgo más para el gremio, pues si antes sólo había que cuidarse de reacciones políticas o de la delincuencia, ahora se abre un nuevo frente de batalla en las redes sociales y la comunidad, que se siente envalentonada para reclamar o agredir al periodista por el ejercicio de su libertad de expresión”, reiteró.

Lo ha dicho también el ahora exsecretario ejecutivo de la Comisión Estatal de Atención y Protección de Periodistas (CEAPP), Jorge Morales Vázquez, en el sentido de que el periodista en Veracruz y el país, queda en medio del conflicto entre los grupos de la delincuencia organizada, en ocasiones cooptados en su ejercicio por los bandos.

Los 24 periodistas asesinados en el estado durante los últimos diez años -ha expuesto el excomisionado-, son una muestra de esa vulnerabilidad que han enfrentado y enfrentan los comunicadores en la entidad.

Desde su perspectiva siguen dándose amenazas a periodistas por el ejercicio de la profesión, y lo lamentable es que no hay la suficiente coordinación entre las instancias de seguridad y procuración de justicia para protegerlos.

Siguen dándose amenazas a periodistas

No obstante, el presidente de la Asociación de Periodistas de Veracruz considera que ante los embates que se enfrentan se necesita un gremio unido, despojado de egos, capaz de exigirle a los políticos, a los grupos de poder, el respeto al derecho a información fidedigna para transmitirla a la población, y cuando no sea así decirle también que no se cree en lo que están proporcionando.

Planteó que la renovada CEAPP impulse verdaderos mecanismos para la protección integral de los periodistas y el esclarecimiento de los asesinatos en los últimos sexenios.

Reconoció el esfuerzo que están dando los medios de comunicación en sostener plantillas laborales en medio de la crisis que se enfrenta actualmente, ya sea por la reducción o cancelación de publicidad oficial tan marcada en las actuales administraciones, lo cual ha sido una forma legal de allegarse recursos, hasta por los efectos de la pandemia que ha impactado a los medios periodísticos.

