Durante pandemia 150 mil pequeños comercios han quebrado en México, donde el confinamiento ha obligado a más de 150 mil pequeños comercios caer sus ventas, derivado por el elevado costo de energía eléctrica y gasolinas, falta de capital de trabajo y plazos reducidos para pago a proveedores, reveló la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes AC (ANPEC).

Su presidente, Cuauhtémoc Rivera, indicó que estos datos fueron obtenidos de la 12a Encuesta “Impacto Covid-19 en el Pequeño Comercio”, investigación de mercado que la Anpec realizó durante la primera quincena de julio, con una muestra representativa de 1 mil 147 pequeños comercios del Valle de México, Veracruz y Oaxaca.

Con ello, sostuvo en la conferencia de prensa virtual, se busca mostrar las afectaciones que la pandemia del Covid-19 ha causado en el pequeño comercio, considerado el motor de la economía local y promotor de la microeconomía en nuestro país.

Apuntó que el 93.52 por ciento de los pequeños comerciantes encuestados manifestó que los factores que orillaron al cierre fueron la caída de las ventas, elevado costo de los servicios como energía eléctrica y gasolinas, falta de capital de trabajo y plazos reducidos para pago a proveedores, inseguridad (asalto a mano armada y robo hormiga), rentas y salarios.

Señaló que el 78 por ciento se oponen al aumento de impuestos, al aumento del IEPS a los productos de alta demanda por ser una medida meramente recaudatoria que terminan pagando los consumidores, empobreciéndolos aún más.

Comentó que el 70 por ciento consideró que si no se contiene la pandemia no habrá condiciones para trabajar y reactivar la economía, ven un mal manejo de la emergencia sanitaria por parte del gobierno al mandar mensajes contradictorios, que desorientan a la población.

Puntualizó que el 64% del pequeño comercio es realizado por mujeres, 60% abrió su negocio como acción emprendedora y 26% por desempleo. El 29% usa Facebook y 70% Whatsapp.

Citó que el 89% manifestó no haber recibido ningún apoyo del gobierno ni de proveedores para sortear los estragos de Covid-19.

Mencionó que el 91% manifestó una tendencia a la baja entre un 20-50% en ventas, en tanto el 35% dice que el Covid-19 obligó un cambio de hábitos de consumo a lo mínimo necesario por falta de ingresos, inhibiendo el consumo de cárnicos, embutidos, lácteos, enlatados, yogurt, quesos y frutas, principalmente.

Expuso que el 85% no cree que sea viable en estos momentos un giro a un consumo saludable debido a la caída de ingresos, mientras 71% señaló que lo que determina las compras de sus clientes son el precio de los productos (asequibilidad) y reglas sanitarias de elaboración (inocuidad).

Pequeños comercios han tenido que cerrar sus puertas por falta de presupuesto

Un 60 por ciento de los pequeños comerciantes encuestados opinó que los productos a granel de mayor demanda han sido arroz, frijol y azúcar. Un 70% percibe un mal manejo de la emergencia sanitaria, confuso y contradictorio por parte del gobierno al exponer que no terminan por ponerse de acuerdo si es necesario o no, el uso del cubre bocas.

Un 60% no cree en el gobierno cuando habla sobre las medidas que deben seguir o aplicarse para la reactivación económica, y un 90% señala como los principales retos que el Covid-19 le ha impuesto es el surtido de calidad a precios competitivos; protocolo preventivo (cubre bocas, gel antibacterial, sanitización y atención uno a uno) y opción de servicio a domicilio.

“Los mexicanos demandamos unidad de mando, altura de miras y resultados. Estos no son momentos para estar divididos, se requiere de una alta sensibilidad social para entender que no hay condiciones para aumentar ningún tipo de impuestos; no podemos seguir horadando los bolsillos de los consumidores, la gente no lo resiste más”, finalizó el presidente de la Anpec.

