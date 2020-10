Dueña del Colegio Rébsamen obtiene 31 años de prisión.

A pesar de declararse inocente, Mónica García Villegas, dueña del colegio Enrique Rébsamen. Fue sentenciada a 31 años de prisión por Homicidio Culposo y responsabilidad por la muerte de 19 niños y 7 adultos después del derrumbe. Esto durante el sismo del 19 de septiembre del 2017.

Durante la audiencia se determinó una reparación del daño mínimo, para cada una de las víctimas, de 402 mil pesos. Además se le impuso una multa de mil unidades de salario mínimo por el delito de responsabilidad de obra.

En septiembre de este año, su abogado Rosendo Gómez, informó que la maestra estaría dentro del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJDF). Y se conectaría a una cámara para estar virtualmente presente durante las audiencias restantes. Para no estar frente a los padres de los menores.

De acuerdo con él, su clienta “está consciente de que el fallo será en su contra. Ha estado muy ansiosa porque todas las audiencias de esta etapa fueron audiencias muy emocionales. Tuvo contención sicológica durante todas y cada una”. García Villegas ha externado su pésame y ofreció sus más sinceras disculpas a los padres. No obstante, los familiares de los menores pidieron que ella ya no hiciera uso de la palabra. Durante todo el proceso lo padres de los menores fallecidos han exigido justicia por la pérdida de sus hijos y que el fallo del juez. “Sea un precedente que deje claro que no cualquiera juegue con la vida de la gente”.

El 17 de septiembre pasado el Tribunal de Enjuiciamiento del TSJ capitalino declaró culpable de homicidio culposo a García Villegas y se expusieron los alegatos de clausura que presentaron las partes involucradas. Además, la ex directora se dijo “inocente” durante su alegato final. La Fiscalía General de Justicia capitalina ha solicitado inicialmente 57 años de pena privativa de libertad contra la propietaria del inmueble habilitado como colegio privado.

Luego de que el Ministerio Público logró obtener un fallo condenatorio por los delitos de homicidio culposo y de Responsabilidad de Director Responsable de Obra o Corresponsables. García Villegas fue detenida el 11 de mayo de 2019 en un restaurante en la alcaldía Tlalpan, luego de casi dos años sin que se conociera su paradero, esto de acuerdo con la información proporcionada por la entonces Procuraduría General de Justicia capitalina.

