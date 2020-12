Dr. Castañeda: Vital la autoprotección personal y familiar ante rebrote de COVID-19

Aún con las medidas de contención que se están tomando en estas fechas para enfrentar el rebrote del COVID-19, es sumamente importante que la población refuerce las acciones de autoprotección ya conocidas como la sana distancia, lavado de manos de manera constante, uso de cubrebocas adecuados, utilización de gel antibacterial y evitar las concentraciones masivas, recomendó del doctor Lorenzo Castañeda Pacheco, exjefe jurisdiccional de Salud.

Avaló las recomendaciones expuestas por el Presidente López Obrador, al señalar que debemos cuidar a la familia por encima de festividades o tradiciones.

En ese sentido planteó que en Navidad y fin de año solo conviva la familia que está integrada de manera cotidiana; esto para evitar riesgos traídos del exterior.

Reiteró el uso del cubrebocas como una de las principales medidas para evitar el contagio del coronavirus; tal como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS),

En áreas con transmisión comunitaria de COVID-19 las mascarillas no médicas deben ser utilizadas siempre por el público en general en lugares cerrados como tiendas, lugares de trabajo y escuelas si no se cuenta con una ventilación que haya sido evaluada como adecuada o si no se puede mantener una distancia física de al menos un metro.

Destacó que aunque se pueda mantener la distancia, si la ventilación no cumple con los requisitos de las instituciones nacionales respecto al SARS-COV2 en términos de temperatura y humedad, por ejemplo, las mascarillas siempre deben ser utilizadas como medida preventiva.

En lugares al aire libre, la Organización mantiene su recomendación de utilizar mascarillas no médicas de tela, de tres capas y con un filtro en el medio, si no se puede guardar al menos un metro de distancia.

En la nueva guía, los expertos desaconsejan el uso de aquellas coberturas faciales que tienen válvulas, utilizadas comúnmente por trabajadores de la construcción.

Recordó que la OMS señala que el uso de mascarillas hace parte de un paquete integral de medidas de prevención y control para limitar la propagación del COVID-19; pero solo una mascarilla, incluso cuando se usa correctamente, es insuficiente para proporcionar una protección adecuada o un control de la fuente.

Planteó que las compras para estas fechas se hagan en línea; ya que se está a tiempo de hacerlo para evitar aglomeraciones en centros comerciales que no tienen ventilación.

Insistió en no automedicarse y acudir con un profesional de la salud, ya que la automedicación pone en riesgo la vida.

“Los médicos podemos diagnosticar tanto coronavirus, dengue o influenza; ya que los signos y síntomas se asemejan y los tres virus están circulando en el estado y el país”.

Reveló que en la atención médica que está proporcionando a través de videollamadas, desde el mes de abril a la fecha lleva 1 mil 100 pacientes atendidos relacionados con enfermedades respiratorias; entre estas el COVID-19 tanto de la zona conurbada, el estado, de otras partes del país e incluso de familias mexicanas que radican en Estados Unidos.

Con el apoyo de sus dos hijas que estudian medicina, una a punto de recibirse, el doctor Castañeda señala que en los últimos días se ha observado un repunte de casos relacionados al Coronavirus.

Recomendó a los jóvenes que andan sin protección y en reuniones en antros, ver realmente por sus seres queridos; porque de lo contrario no están demostrando que los quieren, ya que llevan el riesgo a sus padres y abuelos en casa.

