Doto ofrece empleos a trabajadores de Best Buy.

Luego de que Best Buy anunciara que retiraría todas sus sucursales de México. Grupo Salinas les dedicó unas palabras “de aliento” que millares de tuiteros entendieron como burla. El comunicado en cuestión decía “No se preocupen por sus clientes, las más de 1 mil 250 sucursales de Elektra estarán abiertas todos los días”.

Tras la indignación, la tienda de tecnología Doto utilizó sus redes oficiales para responderle a Best Buy. Diciéndoles que invitan a todos sus ex trabajadores a sumarse a las filas de Doto.

En tuit desde su cuenta oficial, la tienda de electrónica pidió a los internautas que. De conocer a un trabajador de Best Buy, envíen sus datos al correo [email protected] Para que tengan su espacio dentro de la industria. Además, reconoció el esfuerzo de la firma y le deseó un buen regreso “a casa”.

Las 41 sucursales de Best Buy no pudieron resistir la competencia en México. Pese a sus 13 años de trayectoria en el país, de modo que su último día de operaciones será el 31 de diciembre del presente 2020. No obstante, la empresa logró un acuerdo con PROFECO para atender debidamente las últimas compras.

Gracias a todos los sobrinos que nos han permitido seguir en el mercado, nosotros existimos por y para ustedes.



Nuestra misión siempre será llevar la tecnología al alcance de todos 🧡



Nuestros mejores deseos a todo el personal de @BestBuyMexico los esperamos por acá. pic.twitter.com/O8xW5aX34p — doto.com.mx (@dotomx) November 25, 2020

Cibernautas elogiaron la iniciativa de Doto. Aunque hubo algunos que aprovecharon para mencionarle algunas áreas de oportunidad en sus servicios prestados. En cuanto a Elektra, el comediante Chumel Torres ironizó la situación en la que quedan los mexicanos a la hora de escoger una tienda de tecnología.

