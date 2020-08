Diego Reyes da positivo a COVID-19. Este lunes, se dio a conocer que Diego Reyes arrojó un resultado positivo a la prueba de COVID-19 que se sometió la semana pasada. El zaguero central de los Tigres fue uno de los asistentes a la polémica fiesta de cumpleaños que realizó hace nueve días Hugo González, portero de Monterrey.

Informa Diego Reyes que dio positivo por Covid-19. pic.twitter.com/1mSzMsG6GV — San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) August 10, 2020

“Por medio de este comunicado me gustaría compartirles que he dado positivo en la última prueba que me hice de COVID-19. Gracias a Dios estoy bien y en este momento no presento ningún síntoma”, informó el zaguero en un comunicado de prensa.

Diego Reyes confirmó que es el caso de coronavirus detectado en Tigres. pic.twitter.com/AmLc6EOyol — Rafael Rivera (@RafaDato2) August 10, 2020

Asimismo, agradeció a los Felinos la oportunidad de revelar su estado de salud e indicó que desea ser un ejemplo para la juventud mexicana, en lo que parece ser una respuesta a las críticas que recibió por acudir a la reunión de Hugo González en plena pandemia de coronavirus. “Quisiera agradecer al club por dejarme compartirles esto, porque mi intención siempre ha sido y seguirá siendo dar un buen ejemplo para los niños y jóvenes mexicanos”, agregó.

Diego Reyes da positivo a COVID-19 tras ir a la fiesta de Hugo González

Por último, Diego Reyes pidió a la población no cometer los mismos errores que él realizó y acatar las recomendaciones de las autoridades sanitarias. “Hoy me doy cuenta de lo importante que es seguir las recomendaciones del sector Salud, que van desde mantener la sana distancia, usar siempre el cubrebocas, resguardarme en casa y mantener las medidas de higiene, por ello les pido que las sigan al pie de la letra y no cometan el mismo error que pude hacer cometido yo”, concluyó.

Diego Reyes anunció que dio positivo en covid-19 y no presenta síntomas 😷🐯https://t.co/DTAzuwTA00 — MARCA Claro (@MarcaClaro) August 10, 2020

Diego Reyes fue el único futbolista que asistió a la fiesta de Hugo González en dar positivo a COVID-19 y tendrá que someterse a un proceso de aislamiento hasta que su cuerpo elimine al virus SARS-CoV-2.

