Detienen a candidata a diputación de la coalición Va por México

La candidata por la coalición “Va por México” a Diputada por la Alcaldía Cuauhtémoc en la capital del país, Diana “N”, fue detenida por policías de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, así lo informaron por medio de su cuenta de Twitter.

Según detalles de la Fiscalía capitalina, la líder de ambulantes del Centro Histórico es investigada por los delitos de extorsión agravada y robo agravado en pandilla; debido a lo anterior, se cumplimentó una orden de aprehensión la noche del 17 de marzo en la Alcaldía Cuauhtémoc.

Sin embargo, la alcaldía informó del arresto por la madrugada de este jueves 18 de marzo por medio de Twitter.

La #FGJCDMXInforma sobre el cumplimiento de la orden de aprehensión, en contra de una mujer, públicamente conocida, identificada como Diana “N”, por su probable participación en los delitos de extorsión agravada y robo agravado en pandilla pic.twitter.com/Tz8YZXqEms — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) March 18, 2021 Detienen a candidata a diputada de la coalición Va por México

Sánchez Barrios fue detenida cuando se encontraba en un restaurante cercano a Paseo de la Reforma.

La candidata de Va por México transmitió el momento de su detención en su cuenta de Facebook. Además, denunció que se trata de una persecución del Gobierno de la Ciudad de México.

Te puede interesar:

“Esta es una persecución política, soy una mujer trabajadora, soy una mujer del esfuerzo y voy a dar la cara porque soy inocente de lo que se me acusa y no me voy a esconder. Este es un acto del Gobierno de la Ciudad que no me quiere permitir participar y que siempre quiere callar a todo lo que se opone a ellos”, dijo en la grabación.

Síguenos en Twitter @ElDictamen .

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen