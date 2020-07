Detención de Duarte no fue una negociación, reitera SRE. El Canciller apuntó que el caso del prófugo ex gobernador de Chihuahua, no fue tema en Washington.

Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), enfatizó en La Mañanera, “no fue parte de las negociaciones para esta visita, pero si del trabajo”.

Desde la Ciudad de México, dijo que la instrucción que les ha dado el presidente Andrés Manuel López Obrador es terminar con la impunidad.

“Por lo que todo proceso tiene que integrarse conforme a la ley para que las personas sean procesadas y en su caso respondan ante la ley en México”.

Detención de Duarte no fue conversado en Washington

Recordó que al llegar la nueva administración federal, encontraron el expediente de César Duarte con muchas deficiencias, por lo que no se podía continuar con el proceso de detención y extradición a México.

“Se planteo al gobierno de Estados Unidos, que era muy importante que se esa extradición se cumpliera y que Estados Unidos no se convierta en un paraíso para personas que tienen que dar la cara a la ley”.

El ex ejecutivo del “Estado grande de México”, cuenta con 16 órdenes de aprehensión emitidas por las autoridades de Chihuahua.

“No fue parte de las negociaciones en esta visita, pero si del trabajo que ha venido realizando la Fiscalía General de la República. En el caso de César Duarte lo que encontramos fue un proceso con muchas deficiencias, entonces tomó mucho tiempo rehacer el expediente, una vez que se llevó esto a cabo se planteó al gobierno de Estados Unidos que era muy importante que esa extradición se cumplimentara para que sea juzgado en nuestro país”.

