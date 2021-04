Desplome de avioneta en Nuevo León deja varios muertos

Protección Civil indicó que tras el desplome de la avioneta en la empresa de transporte de Nuevo León habría entre 4 y 6 muertos entre los escombros

Esta mañana se registró el desplome de una avioneta en el municipio de Ciénega de Flores, Nuevo León, en las instalaciones de una empresa de transporte; los primeros reportes de autoridades locales indican que habría entre 4 y 6 personas sin vida.

La avioneta se estrelló contra un tráiler estacionado.

Miguel Ángel Perales, director de Protección Civil, indicó que tras la caída no se ha confirmado el número de fallecidos, ya que esperan las diligencias por parte de las autoridades ministeriales, sin embargo, se estima que sean entre 4 y 6 las víctimas, entre las que está el ingeniero Armando González.

“Al parecer no salió nadie con vida (…) Ahorita el aeropuerto está por confirmarnos el plan de vuelo, pero pueden ser de 4 a 6 personas. No tenemos la confirmación del sexo, inclusive, no tenemos confirmación de la edad ni de la persona propietaria”, indicó.

Se trató de la aeronave Piper PA32 Cherokee 6 de 1972, matrícula N15349 de Estados Unidos, el cual se dirigía a Laredo, Texas.

La avioneta se estrelló contra un tráiler que estaba estacionado, resultando también lesionado un empleado que se encontraba dentro del mismo al momento del accidente.

