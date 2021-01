El presidente busca desaparecer los órganos autónomos porque muestran la corrupción que él dice combatir, dijo el senador panista

Veracruz, Ver.- El desaparecer los órganos autónomos sería un retroceso institucional, y con esto, el presidente confirma que su lucha no es contra la corrupción, sino con los organismos que permiten que todos nos demos cuenta que la corrupción está en su gobierno, en su familia y en sus amigos, expresó el senador Julen Rementería del Puerto.

Secretarías absorberían sus funciones

Lo anterior ante el anuncio del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que presentará una reforma para desaparecer entes autónomos y a la absorción de sus funciones por las secretarías.

“Desde Acción Nacional no permitiremos un retroceso institucional, defenderemos la transparencia y la protección de los datos personales, el presidente no quiere que nadie lo limite, pero nosotros sí lo haremos, no puede continuar acabando con las instituciones ni con obtener una absurda concentración excesiva de poder”, indicó el veracruzano.

Desaparecer órganos autónomos sería un retroceso institucional: Julen

Rementería del Puerto destacó que los órganos autónomos fueron victorias de la sociedad ante la petición de transparentar el poder público y lo que hacen día a día quienes nos gobiernan, y con ello evitar el hiperpresidencialismo.

“Nuevamente, el presidente demuestra que no le gusta, ni respeta la autonomía, y ahora más por ser organismos que funcionan bajo sus propios criterios. Es mentira su combate a la corrupción, misma que se incrementa cada día, quiere desaparecer todo lo que exponga transparencia porque gobierna con opacidad”, precisó el senador de Acción Nacional.

Cabe destacar que en la lista de organismos que López Obrador busca eliminar están el Instituto Nacional Electoral (INE), el de Acceso a la Información (INAI), de Estadística y Geografía (INEGI), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Banco de México, el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

