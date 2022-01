Desaparece comisión senatorial y Monreal pide a Cuitláhuac dejar la arrogancia

27/01/2022/ Ciudad de México.- Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, integrada por los coordinadores de las bancadas, confirmó la desaparición de la Comisión Especial de Veracruz luego de que la mitad de su grupo parlamentario, 30 senadores de Morena, expresaran su desacuerdo con señalamientos sobre el Gobernador morenista de Veracruz, Cuitláhuac García.

Cuidando la unidad de su grupo el Senador y líder de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, escuchó con atención el reclamo de la mitad de los integrantes del grupo parlamentario de Morena, quienes no avalaron la legalidad del comisión, por lo que optó por la extinción de la misma, sin dejar de atender los casos documentados que veracruzanos les hicieron llegar desde su creación en diciembre.

“De manera personal yo no voy a arrear banderas, no voy a declinar en mi propósito de justicia para Veracruz, pero también para otros estados del país que padecen también este tipo de arbitrariedades, abuso de poder o persecución política”.

El representante social definió que como responsable del grupo (Morena), no le gusta que haya diferencias, por lo que respeta la decisión de las y los legisladores. “En esta decisión no me acompañaron y lo respeto, respeto la posición de ellos”, manifestó.

“No le conviene al Presidente de la República, tener una fracción parlamentaria a la mitad. No le conviene al proceso de transformación, tener a la mitad dividida y por esa razón, no importa, no importa, lo que importa es que no vamos a arrear banderas y que no vamos a abandonar causas”.

El presidente de la Jucopo, ante la prensa, puntualizó que pese a la desaparición de la Comisión que atiende los casi 90 casos de abusos y violaciones de derechos humanos en Veracruz, él continuará dando la batalla de manera individual, ya no como comisión, sino como senador.

“Yo voy a seguir, pero como coordinador no debo involucrar al grupo (Morena). Hoy no me acompañaron todos a una decisión. Soy muy claro y muy humilde en decir que no me acompaña el grupo (Morena), tengo una actitud de respeto”, a los demás, insistió.

Ante la desaparición de la Comisión, los casi noventa casos de violaciones graves en Veracruz, documentados por la Comisión Especial para Veracruz, serán turnados a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Comisión de Gobernación del Senado como quedo expresado en el acuerdo al seno de la Jucopo.

El político morenista, conocido por su talante de conciliador, ha insistido en que en el camino de la transformación es necesaria la unidad y que las divergencias son naturales y hasta positivas para corregir los excesos o errores.

Por ello lamentó la postura del Gobernador de Veracruz, que insiste en un enfrentamiento, al margen de la política para encontrar coincidencias y bienes colectivos

“Ayer que vi las declaraciones del gobernador dije “cuanta arrogancia, cuanta indiferencia, cuando era lo contrario, era decir: oye ahí muere, senador, vamos a intentarlo, si hay algunas cosas vamos revisándolas juntos, si por mi parte hay algunos excesos, revisarlas”, reveló el senador ante la prensa.

Monreal Ávila apuntó que en comentarios con amigos de Morena, se consideró que la desaparición de la comisión es un error, ” error no encabezar esto porque los vacíos políticos los van a llenar y no va a poderse aplazar”.

Defendió la legalidad de la comisión al sostener, “es una comisión legal, hay 107 comisiones que se han constituido en el congreso y casi todas creadas por la izquierda”.

-“La última, en efecto, que por cierto fue aquí, provocado por lo que decía dante, el 24 de diciembre, por la tragedia de Rafael Moreno, y Kuri, nos lo planteo aquí, e hicimos una comisión especial para darle seguimiento al caso y no se aprobó en el pleno y el presidente de la cámara era Martí Batres y aún existe la comisión.

El morenista además ofreció un mensaje en sus redes, rumbo a la plenaria de Morena el fin de semana, donde llama a la unidad para enfrentar las Reformas que vienen y exhorta a los integrantes del grupo de Morena a no tener miedo y conservar la meta de la justicia para los inocentes y recordar los ideales de su lucha.

Mensaje del senador Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República.

• En la vida pública y en la vida privada, lo que más importa es mantener la congruencia.

• Cuando se lucha por principios, no debe de haber temor, de nada: de lo que tengas, de lo que eres, de lo que quieres ser. Cuando se lucha por la justicia, no hay tregua que lo justifique.

• Cuando se tiene dignidad, se tiene todo. Los ideales no pueden ser temporales, por eso hoy tenemos que mantener nuestros principios, la dignidad, la congruencia, la firmeza en los anhelos y aspiraciones; sostenerla no es fácil, pero siempre son mejores los resultados cuando se actúa de esta manera.

• Yo estaré siempre del lado de la justicia, de la razón y de la congruencia; porque aunque no sea tan fácil luchar contra las adversidades, lo más importante es proteger, caminar, acompañar a los inocentes, luchar por los desprotegidos, por las humilladas. Escuchar y actuar para enderezar entuertos y corregir agravios.

• Tales fueron y siguen siendo las banderas que dieron fuerza, origen y destino a Morena. Bandera que no debe soslayarse ni abandonarse. Al contrario, debemos seguir enarbolándolas y, al mismo tiempo, esforzarnos por no dividirnos.

• Debemos recordar que nuestras causas son las que nos unieron y son las que nos llaman a mantener permanentenemte la unidad, a estar juntos.

• No hay que tener miedo a nada, sólo hay que tenerle miedo al miedo mismo. México está cambiando y así debe de seguir.

• Las divergencias en la democracia son normales, incluso nos ayudan a mejorar y a visibilizar los inconvenientes y con ello, a corregir. Por eso hay que saber escuchar a todos, a todas, creerles, para poder mejorar nuestra función legislativa, para poder incluir en la práctica y en la realidad, las exigencias y los reclamos sociales.

• El Grupo Parlamentario de Morena iniciará su próxima Plenaria y, discutirá con libertad y con pluralidad, con tolerancia, para servir mejor a México. Todas las senadoras, todos los senadores son respetables; cada uno tiene su opinión, cada una tiene su posición.

• Así, iremos caminando y así hemos de seguir haciendo historia, porque frente a las batallas legislativas que nos quedan, la única forma de salir adelante será con unidad, pero también con humildad, con sencillez, con serenidad; pensando en todo momento en el bien colectivo, en la sociedad, en el pueblo.

• Por ti y por todas: todas las mexicanas, todos los mexicanos que anhelamos un México mejor. Lo que deseamos es representarte con dignidad en esta Cámara.

