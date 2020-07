Denunciará PAN a López-Gatell por negligencia en casos de coronavirus

Denunciará PAN a López-Gatell pues lo acusan de negligencia criminal al incrementarse los contagios y muertes por COVID-19 en todo el país.

La bancada del PAN, encabezada por Lilly Téllez, aseguran que presentarán una denuncia formal en contra del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

Los panistas afirman que es su responsabilidad el aumento de casos confirmados de coronavirus en México.

Junto a la senadora también de Acción Nacional, Xóchitl Gálvez, quien presentó una denuncia por las irregularidades en la venta de acero del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, los legisladores del PAN afirman que López-Gatell no se puede deslindar de la responsabilidad de los datos sobre el coronavirus.

Lilly Téllez informó que algunos senadores revisan los mecanismos para que proceda la denuncia en contra de un funcionario que se ha limitado a lavarse las manos.

“Estamos buscando, algunos senadores, la forma de acusar a López-Gatell por negligencia criminal. Esto es negligencia, López-Gatell es una persona que quería los reflectores, pero no quiso la responsabilidad.

“Desde el principio toda la estrategia del gobierno fue que sólo se escuchara a López-Gatell, hasta descalificó a gobernadores y a todo mundo, y a la hora de rendir cuentas se está lavando las manos.

“Ya culpó al pasado, informándonos que las cosas habían quedado muy mal por la época neoliberal y no le salió, porque eso ya todos lo sabemos. No era noticia que el sistema de salud deja mucho que desear. No le salió culpar al pasado y ahora se vino a culpar al presente, como hizo con los gobernadores y tampoco le salió”, destacó la legisladora federal.

Para el senador de la bancada, Mauricio Kuri González, Hugo López-Gatell debe renunciar a su cargo pues ha mentido a todos los mexicanos, incluyendo al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

