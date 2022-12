Denuncia Ciro Gómez Leyva ataque armado en su contra

Durante la noche del jueves, el periodista Ciro Gómez Leyva denunció que personas intentaron dispararle mientras se encontraba en su camioneta a metros de su hogar.

A través de Twitter, Gómez Leyva explicó “a las 11:10 pm a 200 metros de mi casa dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades. CGL”.

En la publicación, el periodista agregó imágenes de su unidad, cuyo blindaje lo salvó del ataque armado.

Tras esto, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch indicó “vamos a detener a los responsables y tenga la seguridad que cuenta con todo el respaldo del @GobCDMX @SSC_CDMX”.

