En su habitual conferencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador, defendió a Donald Trump y dijo que el delito por el que lo arrestarían es fabricado, para que no participe en la elecciones de 2024.

El mandatario nacional, comparó la situación de Trump con lo que vivió hace años, cuando le fabricaron un delito para que no fuera candidato.

“Si fuese así pues todo mundo sabría porque no nos estamos chupando el dedo que es para que no aparezca en la boleta electoral y si digo esto es porque yo padecí de la fabricación de un delito porque no querían que yo fuese candidato y eso es completamente antidemocrático porque no se le permite al pueblo que sea el que decida”, expuso.

Delito por el que arrestarían a Trump es fabricado: AMLO

El fin de semana Donald Trump reveló en Truth Social que sería arrestado este martes por el presunto soborno que ofreció a una estrella de cine para adultos, a cambio de que no revelara que sostuvieron una aventura.

Por estos hechos, Donald Trump podría ser imputado por infringir la ley sobre financiamiento electoral y por falsas declaraciones.

Ante esto, Trump acusó de filtraciones ilegales a la Fiscalía de Manhattan y llamó a sus simpatizantes a protestar para recuperar la nación.

De efectuarse su arresto, se convertiría en el primer ex presidente estadounidense en enfrentar un proceso penal.

