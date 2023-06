Declina Claudia Ruiz Massieu ir por la candidatura rumbo a elecciones del 2024

La Senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Claudia Ruiz Massieu, anunció este jueves que no participará en el proceso de la oposición, rumbo a las elecciones de 2024.

A través de un video compartido en redes sociales, la sobrina del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, detalló que no esta de acuerdo en el método de selección de la alianza opositora.

“En el método presentado veo una respuesta pragmática para hacer frente a la pre campaña ilegal de Morena, pero en congruencia, no puedo participar en un proceso que puede caer en la simulación”, indicó.

Ruiz Massieu, es la segunda aspirante que “se baja” del proceso. El miércoles, la senadora panista Lilly Téllez también expuso sus razones, ya que el medio de selección no ofrece transparencia, ni brinda certidumbre.

He decidido no registrarme al proceso del #FrenteAmplioporMéxico. Aunque hay aspectos del método que no comparto, respeto este y cualquier otro esfuerzo por darle alternancia a México en el 2024. Con los principios y la congruencia que me caracterizan, seguiré luchando por…