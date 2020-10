Declaran constitucional consulta sobre juicio a expresidentes.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional la consulta popular del presidente Andrés Manuel López Obrador. Para enjuiciar a los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. En un principio el ministro Luis María Aguilar, consideró “un concierto de inconstitucionalidades” la solicitud de consulta popular del Presidente.

Pero al final, los ministros Luis María Aguilar, Arturo Zaldívar, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yazmín Esquivel Mossa. Así como Margarita Ríos Farjat, y Alberto Pérez Dayán, votaron a favor. Mientras que José Fernando Franco González-Salas, José Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández, Jorge Mario Pardo Rebolledo, y Javier Laynez Potisek. Votaron por rechazar la consulta.

La sesión se encuentra en receso mientras los ministros acuerdan la reestructuración de la pregunta que se hará en la consulta. Pues consideraron que la propuesta por el presidente es tendenciosa y contiene juicios de valor. Por lo que debe ser redactada con un lenguaje neutro y sencillo.

La ministra Norma Lucía Piña Hernández señala que la consulta es inconstitucional. Ya que significaría consultar si las víctimas de delito tienen derecho a que se respeten las garantías y tengan acceso a la justicia. “Las leyes no establecen obstáculo alguno para llevar a la justicia penal a expresidentes que hayan cometido algún delito”.

El mandatario sostuvo que “llevar a cabo una consulta no significa violar ninguna garantía, al contrario, es darle al pueblo su libertad para ejercer la soberanía y no es violatorio de derechos humanos porque se tiene que llevar a cabo en el caso de que los ciudadanos decidan que se inicien los procesos o continúen los procesos en contra de los ex presidentes, no hay juicio sumario, no hay una vía extrajudicial”.

