Luego de que este martes el exfiscal de Nayarit, Edgar Veytia, mencionara durante el juicio de Genaro García Luna, que el exmandatario Felipe Calderón daba órdenes para beneficiar a “Los Chapos”, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que esto debe demostrarse.

“Eso tiene que demostrarse, si él sabía y era beneficiario de los negocios ilegales que llevaron a García Luna a acumular muchísimo dinero”, expresó en Conferencia de Prensa.

Debe demostrarse si Calderón era beneficiario de los negocios de García Luna: AMLO

Agregó que no tiene conocimiento sobre si Calderón se enriqueció durante su administración, pues eso se iba a investigar en el juicio contra los expresidentes, el cuál no se llevó a cabo porque no alcanzó la mayoría en Consultas.

Agregó que el caso de García Luna si está comprobado el enriquecimiento ilícito, por lo que se mantiene un litigio en Florida para recuperar 700 millones de dólares.

Por su parte, Felipe Calderón dijo ayer en Twitter que nunca pactó ni negoció con criminales, por lo que calificó los señalamientos de Veytia de ser una “absoluta mentira”.

