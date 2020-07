David Price no jugará la temporada de Grandes Ligas. A tres semanas del inicio de la temporada de Grandes Ligas, los Dodgers de Los Ángeles sufrieron una sensible baja. El lanzador David Price dio a conocer que no jugará este año, debido a la pandemia de COVID-19. El zurdo reveló que determinó lo anterior tras sostener varias conversaciones con su familia y confirmó que regresará a las actividades en 2021.

A post shared by David Price (@davidprice14) on Jul 4, 2020 at 1:39pm PDT

“Luego de discutirlo con mi familia, he llegado a la conclusión de que lo mejor para mi salud es que no juegue. Pido disculpas y estoy motivado para representar al equipo la próxima temporada”, expresó Price en sus redes sociales.

Después de conocer esta noticia, los Dodgers emitieron un comunicado en el que informaban que apoyaban la decisión tomada por el pitcher y aseguraron que conocen los buenos deseos de Price para el equipo, en la temporada que está programada a iniciar el próximo 23 de julio.

David Price llegó a Los Ángeles hace algunos meses en un trueque con los Medias Rojas de Boston, en el cual también arribó Mookie Betts, MVP de 2018 de la Liga Americana. El lanzador zurdo tiene contrato con los Dodgers hasta la campaña de 2022 e iba a devengar un sueldo de 32 millones de dólares durante 2020, empero, con el calendario recortado, solo podía aspirar a ganar casi 12 millones de dólares.

The same David Price who personally & generously paid all 220 minor league Dodgers $1,000 in June – AND will now be forfeiting $11.9M to opt out this season.

Shows you how serious some players are taking the entire situation. https://t.co/Vm040sqT4H

— Brodie Brazil (@BrodieNBCS) July 4, 2020