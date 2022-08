Dante manda carta a AMLO; critica dar enviar Guardia Nacional a SEDENA

El Senador Dante Delgado envió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador en donde critica la postura del mandatario de buscar que la Guardia Nacional sea enviada a la Secretaría de la Defensa Nacional.

A través de una misiva al presidente, el líder nacional de Movimiento Ciudadano (MC) recapituló que López Obrador hace lo que intentaron dos presidentes antes que él – Felipe Calderón (PAN) y Enrique Peña Nieto (PRI) –, y cuando ellos lo intentaron Andrés Manuel fue un férreo opositor.



El líder de MC escribió que con esta determinación el presidente traiciona el voto de confianza que le dieron cuando en el Congreso aprobaron la Guardia Nacional,

“traicionaste tu promesa de regresar al ejército a los cuarteles, de cambiar la estrategia de seguridad, de pacificar el país, la expectativa de cambio”.



Los recientes hechos de violencia registrados en el país, dijo Dante, son una muestra de que la estrategia de seguridad es incorrecta, y no se van a resolver rompiendo el orden constitucional.



“El fracaso de tu estrategia no se va a ocultar violando la Constitución. El incremento de la inseguridad y de la violencia no se va a detener militarizando, aún más, la seguridad pública. Has tenido cuatro años para brindar los resultados prometidos, no has cumplido y estás lejos de hacerlo”.

Aquí la carta completa

Con información de AVC

