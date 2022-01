Cuesta de enero se prolongaría hasta mediados de año

Como consecuencia de la inflación, la 4ª ola de covid-19 y la escasa educación financiera de las familias, la cuesta de enero se podría extender hasta casi medio año reconoció el profesor de la Facultad de Contaduría de la Universidad Veracruzana (UV) región Veracruz y vicepresidente del Colegio de Economistas del Estado de Veracruz, Jorge Antonio Acosta Cázares.

Esta situación no es nueva, pues desde hace cinco o seis años aproximadamente se ha ido ampliando a más meses del año debido a varios factores que influyen para que ello suceda.

“Sí pudiese ser hasta el mes de abril, mayo-junio, hasta medio año y eso va a depender, sobre todo del tema del covid, si se incrementa esa 4ª ola, pues la situación va a ser mucho más difícil aún”, indicó en entrevista.

El experto reconoció que la llamada “cuesta de enero” es definida por economistas como un fenómeno económico, aunque la ciencia como tal no tiene esta definición, que se da fundamentalmente por dos razones; la primera tiene que ver con el mal manejo de las finanzas personales, pues pese a que organismos como la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) y la misma UV ha ofrecido cursos para capacitar a la población, poco se ha logrado, por lo que insistirán para que este tipo de educación comience en los niveles primarios de educación.

Asimismo, indicó que, como segunda razón, se encuentra el tema de la inflación, en donde al principio del ejercicio fiscal, en el mes de enero, se presentan los ajustes en los precios de bienes y servicios de parte de las empresas encargadas, que normalmente este se da en función de lo que fue la inflación de un año anterior, que, en esta ocasión, en 2021 terminó en alrededor del 7% y de acuerdo al Banco Central (BC) estima una inflación del 3.5%, aunque hay versiones que auguran que el BC no logre mantener esta tasa.

Diversos factores prolongarán las cuesta de enero

“Aunque en los criterios de política económica del ejecutivo federal hablan de un crecimiento de la economía de hasta un 4.5%, algunos analistas auguran que deberá andar cuando mucho por el 2% y, sobre todo, si se da la cuarta ola de covid, pues esto provocará una caída del PIB en la producción”.

El también doctor en Finanzas Públicas explicó que algunos de los factores externos que influyen para que la cuesta de enero se prolongue son: el incremento de las materias primas y productos que provienen del resto del mundo derivado de las alzas en los servicios de transportación marítima por la insuficiencia de contenedores para mover las mercancías, principalmente desde países como China, en torno a bienes que se consumen a escala internacional, generando incremento en los costos y que se refleja en los precios de los bienes y servicios, provocando la inflación; así también, otros los aspectos que intervienen es el aumento de los energéticos como: la gasolina, la energía eléctrica, los cuales también impactan en los costos de producción de los prestadores de bienes y servicios.

Acosta Cázares expuso que, entre los factores internos que impactan, se encuentra la política económica poco clara por parte del ejecutivo federal que ha desalentado el crecimiento económico, así como la inversión nacional y extranjera de particulares, ocasionando un escaso avance en este sentido.

“Incluso, recordemos en el 2020 tuvimos un decremento de casi 8% en la economía que no hemos podido recuperar aun cuando este año la tasa anda por el 6% de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), entonces, eso no genera la actividad económica que permita la generación de ingresos en los habitantes de este país y esta problemática se verá reflejada de alguna manera en lo que es este 2022 con un bajo crecimiento y, al haber un bajo crecimiento, no hay empleo, no hay ingreso en las familias y eso crea un círculo vicioso”, sostuvo el especialista.

Llegada de la 4ª ola de covid-19

El también académico mencionó que, aunado a ello, aunque no sea un factor propio del análisis económico, sí incide en esta afectación económica, tal es el caso de la 4ª ola de contagios de covid-19, lo cual, es un riesgo muy alto para la economía mexicana.

“Esa historia ya no la tengo que contar, ya lo vivimos en 2020, cómo la pandemia afectó a la actividad económica, sobre todo, a las micro y medianas empresas, por lo que sí tenemos un año difícil”, finalizó.

