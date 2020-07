Cubrebocas es una medida complementaria, asegura López-Gatell. Por lo que la recomendación del sub secretario de salud es utilizarlo en lugares cerrados.

En “La Mañanera” desde el Palacio Nacional, el funcionario recalcó la posición federal ante el cubrebocas.

“El cubrebocas es una auxiliar junto con la sana distancia, estornudo de etiqueta, lavado de manos”, por lo que las personas no pueden pensar que unicamente al utilizarlo están a salvo.

“No es una barrera eficientemente eficaz para impedir que una persona que no se quiera contagiar, se contagie”.

Dijo que la mascarilla o cubrebocas es un dispositivo mecánico que fue diseñado para impedir el traslados de partículas liquidas cargadas de un agente infecciosos al campo quirúrgico.

Cubrebocas debe ser debidamente utilizado para que realice su función

Enfatizó el galeno, que el cubrebocas no evita que a través de los ojos una persona se pueda contagiar, por lo que es importante que se utilice una protección adicional.

“Se recomienda, lo podemos recomendar, particularmente en los espacios cerrados donde es difícil mantener la sana distancia, pero como complemento de la sana distancia y lavado de manos”.

López-Gatell, aseveró que el gobierno no tiene ninguna resistencia al cubrebocas y pidió no confundir, pues no se trata de bandos, “los enemigos del cubrebocas”, no.

El vocero oficial, indicó que el equipo médico está entrenado para usar el cubrebocas, así como no tocarse la cara y no moverlo.

“En la vida diaria, debemos pensar que los ciudadanos puedan resistir por largos tiempos, nos pica, nos acalora, lo traemos de gargantilla, cuelga de una oreja y eso es inadecuado y resta utilidad”.

