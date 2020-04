Cubrebocas en Jalisco será obligatorio desde el lunes, sobre todo para entrar a supermercados y viajar en el transporte público como parte del combate al COVID-19.

La medida entrará en vigor el lunes 20 de abril.

Dicho anuncio se dio a partir de un acuerdo entre el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y los alcaldes de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Al parecer, la acción fue comunicada al Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco.

También se determinó que los autobaños y las fábricas de llantas pasan a ser consideradas como actividades económicas esenciales.

En redes sociales, Alfaro adelantó que las medidas serán anunciadas el domingo a mediodía.

“Evaluamos los resultados de las medidas de aislamiento social tomadas hasta hoy y acordar las próximas acciones para enfrentar la contingencia sanitaria del COVID-19”, señaló en su cuenta de Twitter.

En el documento, enviado a los industriales de estado, se especifica que habrá “cero tolerancia” a las aglomeraciones en unidades deportivas, parques y cualquier otro espacio público.

“Uso obligatorio de cubrebocas en clientes para permitir su ingreso a supermercados, bancos, farmacias, tiendas de conveniencia y establecimientos cuya operación está permitida”, detalla el escrito.

Cubrebocas en Jalisco será obligatorio para evitar la propagación del coronavirus

El documento agrega que la autoridad municipal tendrá la facultad de clausurar los establecimientos que incumplan el ordenamiento.

No se detalló si las personas que no porten el cubrebocas serán sancionados por no adoptar dicha media.

Los industriales llamaron a sus agremiados al cumplimiento de las medidas para evitar clausuras y solicitó mantener “estrictas medidas de higiene” y acatar las disposiciones de la autoridad.

Jalisco lleva registrados 190 casos confirmados del nuevo coronavirus y 13 defunciones, de acuerdo con lo revelado por la Secretaría de Salud.

