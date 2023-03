Critica AMLO reincorporación de Edmundo Jacobo al INE

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que con todo y fiesta se haya reincorporado al Instituto Nacional Electoral (INE), el secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo, tras ser destituido por la publicación del Plan B de la Reforma Electoral.

“Pero dándolo como un triunfo, o sea, ´la primer derrota del Plan B´, pues me llena de orgullo el perder así. No se dan cuenta porque no tienen autoridad moral, lo que les interesa es el dinero”, expresó.

Acusó que Edmundo Jacobo lleva más de 30 años en el INE por tolerar fraudes y pertenecer a la “camarilla” que ha controlado al organismo desde hace mucho tiempo.

“Ayer una fiesta del INE y todos los medios aplaudiendo porque le habían devuelto el cargo a un integrante del INE que lleva 30 años ahí y 15 como funcionario clave del INE, ya ven que `el INE no se toca”, agregó.

Cabe destacar, que ayer consejeros e integrantes de INE celebraron la reincorporación de Edmundo Jacobo a sus funciones, luego de que el Tribunal Electoral ordenara su restitución.

