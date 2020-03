Coronavirus: suman a 12 casos confirmados en México

Coronavirus: suman a 12 casos.- La Secretaría de Epidemiología confirmó el caso número 12 de coronavirus detectado en México, sumándose a los dos en Ciudad de México, uno en Puebla, Nuevo León y otro más en Estado de México.

El director general de Epidemiología, José Luis Alomía, señaló que hasta el momento llevan corroborados 22 contactos con los casos confirmados, donde solo cuatro han dado positivo a la sintomatología.

A través de un comunicado Técnico Diario, van 49 casos como sospechosos y 264 se han descartado al no presentar síntomas.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la salud, Hugo López-Gatell exhortó a la población a no caer en pánico por los 12 casos, indicó que no deben anticiparse a medidas las cuales no corresponden a una epidemia en México.

Esto ante la noticia de la cancelación de los vuelos de Europa a Estados Unidos como lo anunció el presidente Donald Trump, quien prohibió por un periodo de 30 días el ingreso de los aviones.

Sin embargo, autoridades de salud mexicanas señalaron que no es necesario que se establezcan filtros en algunos aeropuertos que reciben vuelos internacionales, además que pudiera existir una alerta sanitaria.

Resaltó que cerrar el paso en las fronteras podría ser una mala señal y podría caer la economía para el país.

Hace unos días, se hablaba de siete infectados en el país, por lo que se sumaron cinco en las últimas 24 horas.

El director General de Epidemiología, José Luis Alomía, informó que se confirmaron este miércoles cinco casos positivos al virus SARS CoV-2; pero todos son casos leves.

La enfermedad se originó en Wuhan, China, en donde se ha reportado casi el 80 por ciento de infectados que se cuentan en todo el planeta.