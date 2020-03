Coronavirus: si estuviera fuera de control se los diría, AMLO. Destacó el Presidente de México, previo a su gira de trabajo en el estado de Oaxaca.

“Si estuviese yo angustiado, si la situación estuviese fuera de control también se los diría, porque yo siempre hablo con la verdad, pero no es así”.

Andrés Manuel López Obrador, enfatizó que hay gobernabilidad, además de reservas económicas.

“Muchísimo dinero porque hemos administrado bien, porque hay finanzas públicas sanas, porque no hay corrupción”.

Minutos antes de emprender el vuelo, a través de su cuenta de twitter, reiteró, “vamos a salir adelante, no conviene adelantar vísperas, porque si no nos desgastamos”.

“Estamos preparados ante el coronavirus; tenemos todo lo necesario para aplicar el plan de acuerdo con nuestra estrategia, la cual fue elaborada por especialistas desde hace tres meses”.

Esta mañana en Palacio Nacional, el mandatario federal apuntó que el país cuenta con la conducción de técnicos, médicos y de científicos para combatir el coronavirus.

“Es un asunto que estamos atendiendo con mucha responsabilidad y tenemos listos los espacios si se necesita en centros de salud, hospitales, lo médicos, el equipo que se requiere”.

Durante “La Mañanera”, informó que se está preparando el Plan DN-III y el Plan Marina, como parte de los preparativos, además de los recursos y lo más importante, hay organización, hay mando.

“Decirles a los mexicanos que tengan confianza y no se dejen manipular, que cuando se necesite trasmitirles algo, voy a ser yo con toda claridad, que estén pendientes de lo que se diga”.

La Secretaría de Salud en su reporte confirmó que van 164 casos positivos por coronavirus en México.

Además de 448 casos sospechosos, 921 negativos, 3 recuperados, más una defunción que se registró en la noche del miércoles.

“Yo nunca los voy a engañar, tengo tres principios, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, dijo el Presidente de México.

