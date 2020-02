Coronavirus, ¡protege a tus mascotas!, en China, muchos ciudadanos han optado también por tomar medidas de precaución para evitar el contagio de perros y gatos.

Se han observado imágenes de perros y gatos con mascarillas, así como usando botas plásticas para su protección.

Si bien hasta parecen “chistosos” al verlos con sus mascarillas, hay quienes lo toman muy en serio.

De acuerdo a especialistas, indican que hay diferentes coronavirus que pueden atacar a la salud de los animales.

Una de las principales dudas era sobre si el actual coronavirus Covid-19 puede ser infectado a los animales, o que estos a su vez pudieran transmitirlo, se aclara.

Ha sido confirmado que un perro en Hong Kong, es portador del Covid-19, las muestras indican que se le ha detectado pero a “niveles bajos”.

Y como es uno de los primeros casos que se han detectado, las autoridades han tomado la decisión de también aislarlo, como pasa con los humanos.

Las autoridades de salud, han determinado continuar con los exámenes al animal, para tener la certeza de que el perro está infectado del coronavirus.

Se trata de una animal de la raza Pomerania, el cual ha dado un débil positivo. Este sería el primer caso ante la crisis que se vive en China y a nivel planeta.

El Departamento de Agricultura y Pesca de Hong Kong, has solicitado que todos los animales que han convivido con personas infectadas por el coronavirus, sean puestas en cuarentena.

Una de las medidas que se deberán tomar ante la sospecha de infección en una mascota, es informarle a su veterinario sobre la sospecha.

Managed to find one more pic of the mask-wearing cat❤️. Credit: 里神樂 on Weibo pic.twitter.com/MlBrctYAaN

— Jane Li (@Jane_Li911) February 9, 2020