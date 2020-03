Coronavirus: LeBron James no jugaría sin aficionados en las arenas. Ante la amenaza de una propagación del coronavirus en los Estados Unidos, la NBA ya visualiza un escenario en el que los partidos de temporada regular se jueguen a puerta cerrada. Sin embargo, la estrella de los Lakers de Los Ángeles, LeBron James, no estaría de acuerdo con esta medida y asegura que en caso de que se implemente esta determinación no estaría dispuesto a jugar.

Sources: The NBA has sent a memo to its franchises explaining that, due to coronavirus outbreak, teams should be preparing to play games without fans in attendance and identifying “essential staff” present for these games — should it be necessary.

Cuestionado acerca de la posibilidad de que la liga decida realizar algunos compromisos sin espectadores en las arenas, el ‘Rey’ advirtió a los directivos de que si no observa a aficionados en los asientos no alinearía con los Lakers.

Reporting with @ZachLowe_NBA : In memo to teams on coronavirus, NBA suggests players choose fist-bumps over high-fives and avoid taking items such as pens, balls and jerseys to autograph. Teams also concerned about corona impact on pre-draft process. Story: https://t.co/dKZyDMZdVy

“No voy a jugar. Se necesitan fans. Es por lo que juego. No juego por mis compañeros. Lo hago por los aficionados. De eso va todo esto. Si aparezco en un pabellón y no hay aficionados en la grada no voy a jugar. Que hagan lo que quieran”, expresó James en entrevista.

El coronavirus ha golpeado duramente a un par de estados de este país. Washington y California han emitido alerta por el número de casos reportados en algunos condados. Incluso, las autoridades sanitarias de San Francisco habían recomendado la cancelación o suspensión de eventos multitudinarios en la ciudad.

NBA team doctors and trainers will have a conference call on Monday morning to discuss next steps with coronavirus, league sources tell ESPN.

A pesar de esta invitación, los Warriors anunciaron que llevarían a cabo su duelo de esta noche con asistentes en el Chase Center.

LeBron says if there’s no fans in the arena (coronavirus) he’s not going to play and that he plays for the fans

