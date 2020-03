Coronavirus en México: ¿Qué nos espera? De acuerdo con la Secretaría de Salud al menos el 70 por ciento de la población se infectará de Covid-19.

Estimaciones del gobierno federal refieren que a finales de marzo México pasará de un escenario de importación viral a dispersión comunitaria por la pandemia de la nueva cepa de coronavirus, es decir, el país tendrá cientos de casos de Covid-19.

Hasta el corte del jueves 19 de marzo la nación acumula 164 casos confirmados de coronavirus, lo que significa un incremento de 925 por ciento en el número de pacientes tan sólo en una semana. Además, se registró el primer fallecido por esta enfermedad: un hombre de 41 años que padeció diabetes.

Para finales de marzo, ya con una multiplicación exponencial de enfermos, se prevé que el país pase a la fase dos del virus, en la que se restringen acciones como el saludo con contacto físico, los eventos masivos son cancelados y, escuelas y empresas suspenden sus actividades.

Aunque México aún no entra en la segunda fase del coronavirus estas medidas ya comenzaron a ser implementadas. Por ejemplo, algunas empresas decidieron que sus empleados realicen home office, es decir, que trabajen desde casa.

De igual forma, la Secretaría de Educación Pública (SEP) adelantó las vacaciones de Semana Santa. El período de descanso abarcará del 20 de marzo al 20 de abril, 15 días de lo acostumbrado.

Coronavirus en México, estiman se infecte el 70% de los mexicanos

70 POR CIENTO DE MEXICANOS SE INFECTARÁ

De acuerdo con la Secretaría de Salud al menos el 70 por ciento de la población se infectará de Covid-19. Esto sucederá en la fase tres y última del virus.

En la fase tres del coronavirus ya no hay control y no se podrá contabilizar el número de contagios como en un principio, debido a que serán miles las personas que contraerán coronavirus. No obstante, no todos los enfermos presentarán síntomas, ya que algunos sólo son portadores de la enfermedad.

Para esta última etapa los saludos de beso y abrazo se deben evitar estrictamente. Asimismo, se tendrán que cancelar todos los eventos masivos y las actividades escolares.

TOQUE DE QUEDA y HOSPITALES REBASADOS

De acuerdo con el académico de la Universidad La Salle, Federico Rodríguez, especialista en Medicina Interna, puede haber un momento de crisis que obligue a que haya un toque de queda como en algunos países de Europa.

Por su parte Moisés Santillán, del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) del Instituto Politécnico Nacional, consideró que cuando el número de casos confirmados en el país llegue a mil, cuando en realidad haya más entre nueve mil y cuarenta mil enfermos debido al desfase de 10 días en la detección del virus, los hospitales estarán rebasados.

Sin embargo, una cuarentena temprana podría aminorar el impacto del coronavirus en México, tal como sucedió en países como Hong Kong y Singapur.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.