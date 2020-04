Coronavirus en México: ladrones aprovechan crisis. Como en toda situación, los amantes de lo ajeno hacen su “agosto”.

Mediante redes sociales, los ciudadanos informan sobre el accionar de algunos ladrones que se hacen pasar como integrantes de una campaña de desinfección.

“Por favor seamos cuidadosos, ningún gobierno está operando campañas de desinfección de Covid-19 en los domicilios particulares”.

Ciudadanos consternados han dado a conocer el modus operandi de los delincuentes, “no dejen entrar a nadie”.

Delincuentes aprovechan el coronavirus para engañar a la gente

Pues indican que llegan a los domicilios solicitando entrar para realizar sanitización contra del virus del Covid-19, lo que causó la sospecha de algunos.

Solicitando información a las autoridades para saber si era cierto algún tipo de operativo o campaña de este tipo, indicando que no la hay.

Mediante un “aviso urgente”, se colocaron en las calles los mensajes que solicitan a las personas no caer en la mentira. “Queremos alertar a toda la comunidad”.

Coronavirus en México: Yucatán pagará 50% del recibo de luz

“Un grupo de delincuentes se encuentra posando por las casas de los vecinos, diciendo que van a desinfectar para evitar la propagación del coronavirus”.

Recalcando que la información es falsa y están tratando de robar en los hogares, “favor de compartir para que todos estén prevenidos”.

Por su parte el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que los que intenten delinquir o realizar saqueos, tendrán un castigo ejemplar.

“Estamos pendientes de quienes buscan sacar provecho de la crisis por el coronaviruis; debemos actuar de manera ejemplar, de lo contrario se va a aplicar la ley”.

Por lo que dijo se mantendrán muy atentos a través de la policía, la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas, dependiendo las regiones del país”.

Destacando que no hay problema en el abasto de alimentos en México, por lo que no debe haber robos con el pretexto de que no hay qué comer, por que sí lo hay.

