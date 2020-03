Coronavirus en México: gobierno descarta cerrar fronteras. El gobierno de México, ha sido enfatizo al indicar que no se van a cerrar las fronteras ante el coronavirus.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, indicó que no hay fundamento científico sólido, que indique que esto funciona ante una crisis.

Destacando, que el gobierno de México mantienen muchísimas medidas útiles, ya puestas en práctica contra el virus.

Asegurando además, que en este momento el coronavirus no representa una emergencia en México, así lo afirma el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

“Analizamos rigurosamente las características de esta epidemia en el mundo y la situación que podría vivir México antes de que identificáramos el primer caso”.

“No reúne las características para ser considerado una emergencia, no confundir si es o no una epidemia, no hay duda que es una epidemia (…) pero no reúne las características en este momento”.