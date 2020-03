Coronavirus en México: Aquí nada de política, AMLO. El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recalcó que contra el coronavirus no puede haber conjeturas.

“Todas las decisiones que tomemos van a tener como referencia las indicaciones de los técnicos, de los médicos y de los científicos”.

López Obrador enfatizó, que en el tema del coronavirus, “aquí nada de política, es lo que los señores nos indiquen, luego por cuestiones políticas o se minimiza o se exagera”.

Recalcó el mandatario que su administración va a trabajar en función de las recomendaciones de los especialistas.

“La política es un noble oficio, pero no se sabe de epidemias, de virus, yo de eso no sé, no soy todólogo, sabelotodo, es un asunto muy serio”.

Coronavirus en México, política se deja fuera del tema del Covid-19

El mandatario federal, apunto que ante el problema de salud que representa el coronavirus, se cuenta con el apoyo de los científicos para que la población esté tranquila.

“No puede haber conjeturas, improvisaciones, ocurrencias, es un asunto que requiere de especialistas”.

Cabe destacar, que la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha informado que el problema del Covid-19 a nivel mundial se ha convertido en una pandemia.

El Presidente de México, hizo un llamado a la calma ante la situación que se vive en torno al virus.

“En relación al coronavirus debemos estar tranquilos, hay reservas económicas y atención médica suficiente para enfrentar el tema”.

Al último corte a nivel internacional, se han informado la presencia de 118 mil 326 casos de coronavirus en el mundo.

Autoridades sanitarias mexicanas informaron que actualmente en el país hay 12 casos de personas infectadas de coronavirus, precisando que se estudia a un paciente más que podría convertirse en el caso número 13.

