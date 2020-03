Coronavirus: descartan contagio masivo por primer fallecido en México

Coronavirus: descartan contagio masivo.- El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, llamó a la población a no alarmarse por el fallecimiento del primer paciente contagiado de coronavirus ayer por la noche.

Indicó que la persona efectivamente había acudido a un concierto en el Palacio de los Deportes, donde señaló que probablemente podría haber tres personas infectadas más.

Resaltó que la persona pudo haber tenido contacto con más de tres personas, las cuales ya se encuentran en su búsqueda para realizarle las pruebas y en caso de dar positivo brindarle aislamiento.

López-Gatell indicó que el efecto de contagio por el coronavirus se transmite a cada persona en un periodo de 7 a 10 días, en las cuales puede contagiar a más de tres personas.

Señaló que en el caso del paciente que falleció tienen el antecedente que pudo haber estado en contacto con personas extranjeras que viajaron desde otros países.

Resaltó que se establecerán mayores protocolos para que no se realice un deceso más por coronavirus, sin embargo, señaló que el cuerpo no representa contagio alguno después de muerto por lo que no es necesario incinerarlo.

Señaló que la persona que falleció a causa del coronavirus fue porque se presentó una complicación en un cuadro de obesidad y diabetes.

Por ello exhortó a los mexicanos a tener mayor precaución y tomar medidas de higiene y permanecer en sus domicilios para evitar se propague en masas la pandemia por el coronavirus covid-19.

