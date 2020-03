Coronavirus: 12 casos en Nuevo León.-Son de San Pedro Garza la docena de infectados por el COVID-19 en la Sultana del Norte.

El alcalde de dicho municipio, Miguel B. Treviño de Hoyos, aseguró que todos son vecinos de la región.

Asimismo, la Secretaría de Salud en el Estado afirmó que los 12 casos que se han confirmado se trata de pacientes que viajaron a Italia, España y Estados Unidos.

“Te informo que los 12 casos de #coronavirus en NL son de vecinos de #SPGG. Por responsabilidad esto nos obliga a autoridades y ciudadanos del municipio a poner el ejemplo y modificar nuestros hábitos para evitar la propagación”, comentó a través de un mensaje de twitter el presidente municipal sampetrino.

En otro tweet medio regañó a los habitantes del municipio.

“Papás, hay que hacer planas: No son vacaciones, es cuarentena”, y así lo escribió tres veces.

Papás, hay que hacer planas:

No son vacaciones, es cuarentena

No son vacaciones, es cuarentena

No son vacaciones, es cuarentena#CuarentenaCoronavirus #coronavirus #COVIDー19 pic.twitter.com/fPhOAD26UI

— Miguel B. Treviño (@miguelbtrevino) March 16, 2020