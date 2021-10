Conoce a ‘rAborta’, la robot que promueve el aborto seguro en México

Durante la entrega de mifepristona y misoprostol a mujeres de 11 estados que penalizan el aborto, diversas Colectivas de mujeres, en colaboración con Women on Web y la Fundación Marie Stopes México lanzaron rAborta, una robot que promueve la interrupción segura del embarazo.

La robot entregó píldoras abortivas a mujeres en Baja California, Chiapas, Coahuila, Guanajuato, Chihuahua, Estado de México, Nuevo León, Morelos, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas. En estos estados, la robot puede asistir a las mujeres sin violar el código penal; lo anterior al ejercer las diferentes legalidades en diferentes estados.

Jennifer González, que forma parte de Women on Web, explicó en entrevista con Milenio que “La ley que penaliza al aborto y los códigos penales estatales no son aplicables porque no se proporciona ningún tratamiento destinado a interrumpir un embarazo en el lugar donde la operadora controla el robot”.

En el marco del 28S, Día Internacional por la Despenalización del Aborto Seguro, los colectivos feministas que participan en la campaña rAborta destacaron que la interrupción legal del embarazo es un tema de salud pública y justicia social. Lo anterior, debido a que para las mujeres que viven fuera de la Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz e Hidalgo, acceder al aborto seguro es complicado; por lo que requieren el apoyo y acompañamiento de otras redes.

“Con esto se muestra cómo las mujeres en México tenemos que depender de nuevas tecnologías, como robots, que utilizan legales para hacer valer nuestros derechos. Necesitamos que nos brinden los servicios y que no sigan criminalizando; debe estar borrado de los códigos penales la penalización del aborto”, dijo Alejandra Muñoz integrante de Campaña Estatal por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Chiapas.

En ese sentido, Muñoz señaló que la decisión unánime de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de considerar inconstitucional la pena del aborto en el estado de Coahuila allanó el camino para la legalización en todo el país.

Las activistas exigieron al gobierno mexicano garantizar el aborto como un derecho de las mujeres para tener acceso a la salud, autonomía y no discriminación.

