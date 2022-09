El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) informó que la condena del ex procurador General de Justicia, Jesús Murillo Karam, está en riesgo, ya que la Fiscalía General de la República (FGR) no incluyó más evidencias que fortalezcan las acusaciones contra el ex funcionario.

El abogado e integrante del GIEI, Francisco Cox, dijo en conferencia de prensa, que podría no haber condena para Murillo Karam, pese a la evidencia que se tiene sobre su participación en la creación de la “verdad histórica”.

Condena de Murillo Karam está en riesgo: GIEI

El Sistema de Justicia Mexicano se ha centrado en la detención y no en la condena, indicó.

“Lo que parece importar es la oportunidad fotográfica de una detención, de un inicio de una vinculación a proceso, sin importar el resultado de esa formalización, agregó.

