IMSS rinde homenaje a “Héroes de la Salud” con mural digital

👨‍⚕👩‍⚕ La proyección se llevará a cabo de las 20:30 a las 22:00 horas con mensajes e imágenes que los ciudadanos hicieron llegar a través de Twitter con el hashtag #HeroesDeLaSalud, y tiene como objetivo agradecer, reconocer y recodar a las personas que están o estuvieron en la línea de batalla contra el virus COVID-19.

Posted by Telediario Mx on Monday, May 25, 2020