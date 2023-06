Con el sector empresarial la relación del gobierno es de comunicación y apoyo para generar crecimiento: Adán Augusto López

Los gastos de su recorrido nacional serán transparentes y ascenderán a una cifra entre dos millones y dos millones y medio de pesos, producto de sus ahorros.

Con el sector empresarial la relación debe ser de permanente comunicación y apoyo, no todo lo tiene que hacer el gobierno y por esa razón debe haber colaboración para continuar generando las condiciones del crecimiento económico, sostuvo Adán Augusto López Hernández, aspirante a la Coordinación Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación.

“Ahora tenemos, afortunadamente, gracias a la política pública en materia de desarrollo económico, pues tenemos estabilidad macroeconómica”, apuntó.

Esta mañana en el Barrio de El Encino, de la capital hidrocálida, aclaró que él no es precandidato porque aún no inicia el periodo electoral, y su recorrido por el país es y será cómo delegado de Morena, para el fortalecimiento, de los Comités de Defensa de la Transformación.

Con énfasis rechazó los supuestos del dirigente del PAN, Marko Cortés, y sobre la campaña mediática que le atribuye el despliegue de espectaculares y pinta de bardas replicó: “Es falso, nadie le cree, ni los buenos días le creen a Marko Cortés, ni siquiera cuando da los buenos días habla con la verdad. Primero en lo que respecta a los espectaculares y las bardas, yo he dejado constancia del momento en que aparecieron los primeros de ellos, he presentado las denuncias ante el Instituto Nacional Electoral y les he pedido que ellos investiguen de dónde y quién financia eso.”

También argumentó su postura y el porqué declinó recibir los cinco millones de pesos que le ofreció Morena:

“Yo decliné, por decirlo de manera elegante, utilizar esos recursos y envié un oficio, un documento a la dirigencia nacional del partido, solicitándole esos recursos en términos de ley, fuesen devueltos a la Tesorería de la Federación con la petición expresa de que, una vez devueltos a la Tesorería de la Federación fuera reorientando el gasto público y se utilizará para mejorar, reconstruir y mejorar las condiciones en las que se encuentran los Centros de Salud en dos de los lugares más marginados del país, Metlatónoc en Guerrero y Huayacocotla en Veracruz.

“Ayer que estuve por Rincón de Romos, que me hicieron la petición expresa, me comprometí a enviar un escrito pidiendo se amplíe la utilización de esos recursos. No obstante que, yo al no recibir recursos públicos, no estaría obligado a la comprobación, lo voy a hacer. Tengo pensado rendir un reporte semanal de en qué se gasta.”

Al responder a la pregunta sobre la procedencia de los recursos de su recorrido nacional y el cálculo de sus gastos en 70 días que durará el proceso, Adán Augusto López respondió: “yo he hecho público que el gasto que yo haga en estos recorridos por el país será financiado con recursos propios, con mis ahorros, por eso me interesa transparentarlos. Yo calculó que nos estaremos gastando al final de los 70 días, como dos millones, dos millones y medio de pesos, puedo equivocarme en la cantidad, pero de acuerdo a lo que estamos viendo, pues ese sería el promedio.”

El político tabasqueño aclaró que no es la inseguridad lo que más le preocupe a la mayoría de los mexicanos: “Lo que más preocupa es que haya empleo y que haya sí, salud; sin embargo, bueno, pues el gobierno federal ha tomado una decisión de política pública en materia de combate a la inseguridad.

“La incidencia delictiva va a la baja de los delitos considerados como de alto impacto. Hay una baja ostensible en varios de ellos. El secuestro, por ejemplo, una reducción del 68 por ciento con respecto a la administración anterior. Se está ganando la batalla a la inseguridad. Todavía hay territorios, donde no hay colaboración estrecha entre las autoridades federales, las autoridades estatales y las municipales, como es el caso de Guanajuato, por ejemplo, por mucho que nosotros apoyemos al estado de Guanajuato, si no se aplica en una política pública efectiva, si no se hace trabajo de inteligencia, si no se depuran los cuerpos policiacos, pues podremos avanzar muy poco. Por eso, Guanajuato y Chihuahua son de los estados que afrontan en estos momentos el más alto número de incidencia delictiva”.

