Comunidad LGBTTI señala falta de avances en Matrimonios Igualitarios

El presidente de la comunidad LGBTTIQ+ Jarochos, Enrique Izacur Maldonado, dio a conocer que, en la actualidad, se desconoce el avance de la iniciativa que presentarían algunos legisladores de izquierda en la LXVI Legislatura de Veracruz sobre los Matrimonios Igualitarios.

Consideró que es lamentable estas iniciativas se mantengan en el rezago, toda vez que es una lucha que lleva años y que en cada período se intenta discutir sin éxito, por lo que, hizo un llamado a las y los integrantes del Congreso Local para que se tome con seriedad y compromiso y ya se resuelva.

“Al momento no hemos tenido mucha información, nada más se presentó como lo iban apenas a plantear y hasta ahí quedó, todavía no sabemos (…) Que verdaderamente trabajen y no solamente nos quedemos en la congeladora como en todas las legislaturas pasadas”, expresó el activista.

El representante del gremio no descartó que más adelante puedan hacer un nuevo llamamiento a las y los congresistas para que aceleren este y otros temas pendientes con este segmento poblacional, los cuales, se mantienen a la espera.

“Quizás más adelante sí, con algunos otros temas, pero de momento, gracias a otros medios hemos obtenido más apoyo que nuestros representantes”, afirmó el líder de Jarochos.

A su vez, lamentó que, pese a que exista una representación en el recinto parlamentario veracruzano, al día de hoy, las y los integrantes de la comunidad LGBTTIQ+ no se le informe al respecto.

En este tenor, dio a conocer que, a la fecha, el diputade Iván Chincoya no ha tenido acercamiento con esta agrupación, pues únicamente, tiene conocimiento que apoyó hace poco a unas chicas trans con una boda y nada más.

No obstante, resaltó que, independientemente de las legislaturas, ellos como grupo se han mantenido en trabajo constante y apoyando a las y los integrantes de la comunidad, ofreciendo juicios de amparo de manera gratuita y solamente pagan el costo del matrimonio que establece el Registro Civil.

“A nosotros no nos detiene si la legislatura trabaja o no. Nosotros siempre hemos trabajado por la comunidad”, aseveró en entrevista.

Por su parte, Izacur Maldonado mencionó que, al momento, ya cuentan con 15 trámites de cambio de identidad de género.

