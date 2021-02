Cofepris alerta sobre venta ilegal de vacuna contra covid de AstraZeneca

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios ​(Cofepris) dio a conocer la noche de este miércoles una alerta respecto a la comercialización ilegal de la vacuna contra Covid-19 de la farmacéutica AstraZeneca.

La comisión asegura que, cualquier vacuna contra Covid-19 a la venta a través de páginas de internet, redes sociales, vía telefónica, farmacias, hospitales o puntos de venta, constituye un riesgo a la salud por ser de dudosa procedencia.

En caso de que le ofrezcan a la venta la vacuna de la empresa AstraZeneca, S.A. de C.V., no deberá adquirirla, ya que, por el momento, en México no está autorizada su venta al sector privado; además de que la empresa AstraZeneca, S.A. de C.V., no reconoce a ningún intermediario para este fin.

Si conoce algún establecimiento: hospital, consultorio médico, farmacia o cualquier otro punto de venta que ofrezca esta vacuna, realice la denuncia sanitaria en la siguiente página de internet: https://www.gob.mx/cofepris/acciones-yprogramas/denuncias-sanitarias

En caso de que haya comprado la vacuna y ésta haya sido aplicada, puede hacer el reporte de reacciones adversas o malestares relacionados en los siguientes puntos de contacto: liga electrónica “¿Te hizo daño un medicamento?”, VigiFlow, eReporting, ubicados en la página web de la COFEPRIS https://www.gob.mx/cofepris o a través del correo [email protected]

La Cofepris mantiene las acciones de vigilancia para evitar que los productos, empresas o establecimientos incumplan con la legislación sanitaria vigente; además de garantizar que no representen un riesgo a la salud de la población.

Para mayor información sobre medicamentos y otros insumos para la salud, puede consultar la página web.

