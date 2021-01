Cofepris alerta por venta ilegal de vacuna anticovid en redes sociales

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) mandó una alerta a la población en México sobre la venta ilegal de la vacuna anti Covid-19 a través de redes sociales.

El organismo informó que por este medio se ha comenzado a vender una vacuna de forma ilegal, puesto que, la dosis de la empresa Moderna TX, INC, aún no cuenta con el permiso en México.

El presidente de Cofepris, José Alonso Novelo Baeza destacó que hasta la fecha no existe ningún permiso para que entes privados importen vacunas contra el Covid-19 y resaltó que la aplicación de la dosis contra este virus es totalmente gratuita.

La dosis de Moderna no tiene el permiso en México

“Esta Comisión informa que a la fecha no hay empresas privadas autorizadas para la compra de la vacuna contra Covid-19 en el extranjero con fines de importación y comercialización en territorio nacional. En México la aplicación de la vacuna preventiva contra Covid-19 es gratuita de acuerdo a la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARSCoV-2, establecido por la Secretaría de Salud”.

Por su parte, destacó que la vacuna producida por Moderna TX, hasta el momento no cuenta con una autorización en México, por lo que su comercialización es un delito que puede poner en riesgo la vida de las personas.

“Cualquier vacuna contra Covid-19 que esté a la venta a través de páginas de internet, redes sociales, farmacias, hospitales y puntos de venta en México, constituye un riesgo a la salud por ser de dudosa procedencia”, informó.

Por lo que, la Cofepris invitó a la población mexicana a no comprar este producto y resaltó que no está autorizado en el país.

“En caso de encontrar a la venta la vacuna de la empresa Moderna TX, Inc., no debe adquirirla, ya que, por el momento, en México no está autorizada su venta. Si conoce algún establecimiento: hospital, consultorio médico, farmacia o cualquier otro punto de venta que ofrezca esta vacuna, puede realizar la denuncia sanitaria”, finalizó.

