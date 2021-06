Cocodrilo que mató a mujer en laguna de Tampico es reubicado

Personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) acudió la tarde del martes a la estación de bomberos municipales de Tampico; lo anterior para asegurar al cocodrilo que mató a una mujer de aproximadamente 50 años que se encontraba lavando ropa a las orillas de la Laguna del Carpintero.

El ejemplar fue resguardado y protegido por la asociación “SOS Cocodrilo Tampico”, quienes después de una reunión con las autoridades, procedieron a la entrega a la dependencia federal, quienes se harían cargo del ejemplar.

Este se trata de un cocodrilo moreletti de 3.30 metros de largo y un peso de 400 kilogramos.

La Profepa informó a medios locales que el cocodrilo sería trasladado un lugar lejos de la interacción con los humanos debido a su enorme tamaño. El lugar elegido fue un sistema lagunario del municipio vecino de Altamita.

“Lo vamos a canalizar a un área donde no haya población en Altamira. Tendrá el medio natural para su supervivencia y estará dentro del sistema lagunario. La ventaja que existe es que hay una zona de 1O mil hectáreas a la que no hay acceso, entonces no se dan estas situaciones”, dijeron a futuro diario.

Profepa lamentó el incidente y aseguraron que la vida del animal está garantizada, “son animales territoriales y la presencia humana puede hacerlos sentir en riesgo”.

Por su parte, la asociación “SOS Cocodrilo Tampico” pidió a la población no invadir el hábitat de los cocodrilos y reportar cualquier acontecimiento similar al 911.

